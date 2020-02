Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, alertou hoje para a competência do Sporting de Braga e para as dificuldades que vai colocar aos 'encarnados' no embate de sábado, da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

"Esperamos um Braga muito competente pelo que tem feito ao longo da época. No último mês foi a melhor equipa em Portugal, fez um mês fantástico, quer no campeonato, quer na Taça da Liga. Só uma grande equipa pode vencer este Braga", afirmou o técnico, de 43 anos, em conferência de imprensa realizada no Benfica Campus, no Seixal.

Desafiado a analisar em detalhe o adversário e a sequência positiva de oito jogos desde a entrada do técnico Rúben Amorim - sete vitórias consecutivas, cinco das quais na I Liga, e um empate -, Bruno Lage não poupou elogios e até admitiu ter ficado "um pouco surpreendido" por ter vencido a votação de melhor treinador no mês de janeiro para a Liga portuguesa.