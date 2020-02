CGTP

A CGTP registou 114.683 novas sindicalizações nos últimos quatro anos, anunciou hoje o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, no XIV do congresso da Intersindical, que arrancou hoje no Seixal, Setúbal, e termina no sábado.

Os números foram assinalados na intervenção inicial da reunião magna da CGTP por Arménio Carlos, que deixa a central sindical após dois mandatos à frente da intersindical devido ao limite da idade.

"São mais 114.683 trabalhadores que se juntam às muitas centenas de milhares que têm na CGTP a sua organização sindical de classe para defender e conquistar direitos", afirmou Arménio Carlos.