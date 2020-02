Actualidade

A portuguesa Sofia da Palma Rodrigues foi galardoada hoje em Madrid com o Prémio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha, na categoria de "Jornalismo Ambiental e Desenvolvimento Sustentável", pelo trabalho "Terra de todos, terra de alguns".

O jurado destaca "o bom exercício jornalístico do trabalho que coloca em relevo o valor dos testemunhos diretos dos envolvidos" no documentário feito no chamado "Corredor de Nacala", em Moçambique, "emitido por RTP África/Divergente.pt", em 29 de dezembro de 2018.

Para o júri, o programa "reflete com realismo as consequências da agricultura intensiva, dando voz a quem não costuma tê-la: os camponeses expropriados, com destaque para o papel das mulheres, num reflexo fiel do seu ativismo e luta pelos seus direitos".