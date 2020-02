Actualidade

O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, reconheceu hoje o "favoritismo" do Sporting para o jogo deste sábado, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, mas prometeu uma equipa "incómoda" e com "vontade de vencer".

O treinador dos vila-condenses já derrotou por duas vezes esta época os 'leões', nos duelos da primeira volta do campeonato e da Taça da Liga, mas considerou que esta será uma "partida diferente"

"No futebol português, Benfica, FC Porto e Sporting são sempre favoritos em qualquer jogo, mas este será, provavelmente, mais difícil dos que fizemos em Alvalade, pois, apesar do Sporting ainda estar a passar um período conturbado, está agora numa fase mais estável no que toca à prestação da equipa e aos processos de jogo", analisou Carvalhal.