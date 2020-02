Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu hoje em Maputo uma maior coordenação na ajuda ao desenvolvimento no país, assinalando que, por vezes, verifica-se uma concentração da ajuda aos mesmos grupos alvos ou áreas em prejuízo de outras.

Filipe Nyusi criticou a forma de ajuda internacional a Moçambique, quando falava com o corpo diplomático acreditado no país, no habitual encontro de início do ano.

"A harmonização ajuda bastante para não ser apoiada a mesma pessoa três, quatro ou cinco vezes, enquanto há quem mais precisa de ajuda", disse Filipe Nyusi.