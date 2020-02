Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) repudiou hoje de forma "veemente" a atitude dos funcionários do governo da Província da Lunda Norte, que impediram jornalistas de fazerem a cobertura de um evento por não usarem fato e gravata.

Em comunicado, o sindicato refere que os jornalistas da Rádio Nacional de Angola e do Jornal de Angola foram impedidos de fazer a cobertura da tomada de posse dos novos administradores daquela província angolana, "por não se apresentarem de fato e gravata".

"O Sindicato dos Jornalistas Angolanos lembra que se vestir de fato e gravata não consta do Estatuto dos Jornalistas como dever profissional, nem da Lei de Imprensa como um direito da fonte de exigir tal vestimenta, ou outro diploma legal vigente no país que obrigue as pessoas ao uso de fato e gravata para a cobertura daquela ou de outra cerimónia qualquer", lê-se no comunicado.