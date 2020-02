Actualidade

A empreitada de abertura do canal do MetroBus na Baixa de Coimbra vai ser lançada na quinta-feira, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado das Infraestruturas e Habitação, anunciou hoje a Metro Mondego (MM).

A sessão realiza-se às 15:00 na Via Central, junto à rua Direita, e, além do secretário de Estado, Jorge Delgado, conta com a presença do presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, informou a administração da MM, presidida por João Marrana, através de um convite enviado aos órgãos de comunicação social.

O Orçamento do Estado (OE) para 2020 reserva 22 milhões de euros para o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a executar este ano, o que equivale a 26% do investimento total no projeto, que inclui intervenções no antigo ramal ferroviário da Lousã e na construção de uma linha urbana, em Coimbra, entre a Baixa e os Hospitais da Universidade.