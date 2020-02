Actualidade

O treinador Rúben Amorim convocou hoje Raul Silva e João Novais para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Benfica, no sábado, na 21.ª jornada da I Liga de futebol, deixando de fora Wilson Eduardo.

Raul Silva e João Novais falharam a receção ao Gil Vicente da última jornada (2-2) devido a lesão e estão de volta aos eleitos do técnico, tal como Fransérgio e Galeno, de regresso após castigo.

A maior surpresa é mesmo a ausência de Wilson Eduardo, um dos 'capitães' da equipa, por opção do treinador. O experiente extremo, a cumprir a quinta temporada no Sporting de Braga, leva 26 jogos e oito golos marcados esta época pelos minhotos.