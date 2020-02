Actualidade

Pelo menos 21 civis morreram hoje durante um ataque à região de Mopti, no centro do Mali, realizado por um grupo de homens armados não identificados, numa zona afetada por conflitos étnicos.

Citadas pela agência espanhola Efe, fontes policiais e locais referem o ataque ocorreu durante a madrugada, na localidade de Ogossagou, quando um grupo de homens armados começou a disparar contra os habitantes, de etnia fula.

De acordo com as mesmas fontes, outras 20 pessoas estão desaparecidas, ao passo que dezenas de casas e lojas com alimentos foram saqueadas e queimadas.