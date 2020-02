Actualidade

O Museu de Lisboa homenageia José Cardoso Pires exibindo, no dia 29, um filme de Manuel Mozos sobre o escritor, seguido de um debate que abarca também uma exposição de fotografia sobre o autor de "Lisboa, Livro de Bordo".

A exibição de "José Cardoso Pires - Diário de Bordo", filme do realizador Manuel Mozos, acontece no âmbito do encerramento de uma exposição de fotografias de Nuno Correia, dedicada ao escritor, patente no Palácio Pimenta, informou o Museu de Lisboa.

Antes disso, no dia 15, decorre um debate em torno da mostra fotográfica, com a participação de Ana Cardoso Pires, filha do escritor, dos professores Fernanda Abreu e Marco Neves, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, do livreiro e editor João Pimentel, da Fábula Urbis, e de Nuno Correia, autor das fotografias.