Covid-19

Duas alunas chinesas do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vão ficar de quarentena e a mobilidade de estudantes da China foi suspensa no segundo semestre como medidas preventivas da propagação do Covid-19, informou hoje o presidente da instituição.

Orlando Rodrigues disse à Lusa que as duas estudantes em causa, que frequentam cursos de licenciatura, aproveitaram a pausa letiva para ir à China e quando regressarem a Portugal, na próxima semana, ficarão em isolamento social durante 14 dias, numa ação de prevenção articulada entre o politécnico e a Delegação de Saúde Pública.

Já os estudantes da chamada mobilidade que estava previsto chegarem da China para fazerem o segundo semestre no IPB, cancelaram a viagem por decisão das próprias universidades chinesas, também no âmbito das medidas preventivas em curso a nível mundial, como explicou o presidente do politécnico de Bragança.