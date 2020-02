Actualidade

O médio Francisco Geraldes estreou-se hoje nos convocados do Sporting, que tem várias 'baixas' para a visita ao Rio Ave, no sábado, a contar para a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Geraldes, que esteve cedido aos gregos do AEK na primeira metade da temporada, regressou a Alvalade em janeiro, tendo sido agora chamado a integrar as opções do técnico Silas, para a deslocação a Vila do Conde.

Fora do embate com o Rio Ave ficam os lesionados Renan, Mathieu, Acuña e Luiz Phellype, bem como o castigado Vietto.