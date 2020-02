Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 14 fev 2020 (Lusa) - O Governo reiterou hoje que até junho deste ano os presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) vão passar a ser eleitos, uma medida considerada como um dos passos para preparar a regionalização.

De acordo com a ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, Alexandra Leitão, o plano, que se mantém, é o de que "o diploma [para a eleição dos presidentes das CCDR] ficaria desejavelmente em vigor no fim do primeiro trimestre [de 2020] e a eleição ocorreria ainda durante o primeiro semestre". (CORRIGE A PASTA DA MINISTRA ALEXANDRA LEITÃO, QUE É DA MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

"Portanto, eventualmente junho. É esse o calendário que mantemos", sublinhou a ministra, quando está previsto que o parlamento volte a debater a regionalização do país, na próxima quarta-feira, a pedido do PCP e do Bloco de Esquerda.