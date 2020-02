Actualidade

O presidente da direção da A-ETPL, Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa, responsabilizou hoje o Sindicato dos Estivadores pelos atrasos no pagamento de salários e pelas dificuldades financeiras daquelas empresas de trabalho portuário no Porto de Lisboa.

"As empresas de trabalho portuário de Lisboa enfrentam dificuldades financeiras que não lhes permitem corresponder à pretensões do sindicato nem proceder ao pagamento atempado dos salários", disse o presidente da A-ETPL, Diogo Marecos, do grupo Yilport, que sublinhou o facto de o Porto de Lisboa estar a perder cargas devido a sucessivas greves convocadas pelo SEAL, Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística.

Diogo Marecos falava à agência Lusa na sequência de uma denúncia do SEAL face aos sucessivos atrasos no pagamento de salários aos estivadores do Porto de Lisboa por parte da A-ETPL.