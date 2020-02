Actualidade

O advogado francês William Bourdon disse hoje, em Lisboa, que o processo que levou à condenação do vice-presidente da Guiné Equatorial por um tribunal de Paris vai continuar e levar outros clãs africanos a prestar contas.

"O processo sobre os 'bens mal adquiridos', que iniciei há alguns anos e se tornou numa grande saga judicial, vai continuar e haverá outros clãs familiares em África que vão prestar contas", disse William Bourdon, advogado da organização Transparency International.

William Bourdon, que falava à agência Lusa, em Lisboa, à margem de uma conferência de imprensa sobre "Rui Pinto - o denunciante dos FootballLeaks e dos LuandaLeaks", classificou como histórica a decisão, no início desta semana, do tribunal de recurso de Paris de agravar a pena aplicada ao vice-presidente da Guiné Equatorial e filho do Presidente Obiang por desvio de dinheiros públicos.