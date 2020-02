Actualidade

A ministra que tutela as autarquias afirmou hoje que o Governo admite adiar para 2022 o prazo limite obrigatório para os municípios assumirem definitivamente competências na Educação, Saúde e Ação Social, devido à necessidade de acertos nestes sectores.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, falava hoje aos jornalistas no final de uma reunião do Conselho de Concertação Territorial, realizada em Lisboa.

"Isto são as clarificações que faremos no quadro das três competências, onde há acertos necessários a fazer", disse, salientando que esta "é uma clarificação necessária para a aceleração do processo" e que "todas as outras competências estão a correr bem".