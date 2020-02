Actualidade

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, apelou hoje para que as empresas portuguesas optem por comprar bens de equipamento nacionais para as suas unidades.

Em declarações no final de uma reunião com empresas do setor dos bens de equipamento, o governante garantiu que "todas as projeções para os próximos anos apontam para que Portugal continue a crescer acima da média da União Europeia", lembrando que o que o executivo quer "é que cresça mais".

Para isso, assegurou, é preciso exportar "mais bens de equipamento e tecnologia de produção" e importar "menos equipamentos para alimentar o nosso esforço empresarial. Então o saldo comercial vai melhorar e o PIB [Produto Interno Bruto] vai crescer", garantiu.