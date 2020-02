Covid-19

Os cidadãos repatriados da China terminam no sábado o isolamento voluntário no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, uma vez que as análises feitas "durante a manhã" de hoje foram "todas negativas", informou em comunicado a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus (Covid-19) foram hoje testados pela segunda vez, durante a manhã", explicita a nota emitida pela DGS, acrescentando que as análises laboratoriais, "com duas amostras biológicas, foram todas negativas".

Por isso, os 18 portugueses e duas brasileiras "terminam amanhã [sábado] o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias", prossegue o comunicado.