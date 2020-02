CGTP

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Seixal, Setúbal, 14 fev 2020 (Lusa) - O Conselho Nacional da CGTP, composto por 147 dirigentes, foi hoje eleito com 596 votos a favor, no final do primeiro dia do XIV congresso da central sindical.

Dos 691 delegados ao congresso que podiam votar, exerceram esse direito 662 (95,3%). (CORRIGE O NÚMERO DE DELEGADOS QUE PODIAM VOTAR E O DOS QUE EXERCERAM O DIREITO, 691 e 662, RESPETIVAMENTE, E NÃO O CONTRÁRIO)

Dos votos expressos, 596 foram favoráveis à lista A (94,4%), a única candidata, 25 foram brancos e 10 foram nulos.