Codiv-19

A prevenção e o controlo do surto do novo coranavírus encontram-se, neste momento, na fase mais crucial, especialmente na província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.

"Num esforço para reduzir a taxa de infeção, a província de Hubei, especialmente a cidade de Wuhan, fortalecerá as forças de prevenção e controlo ao nível comunitário", destacaram hoje as autoridades chinesas.

O objetivo, acrescentaram, é que "as comunidades sirvam como uma forte fortaleza contra a epidemia".