Actualidade

Cinco movimentos cívicos do Minho promovem hoje, em Viana do Castelo, uma manifestação "pacífica" de contestação "aos projetos de mineração que o Governo tenciona lançar", disse à Lusa fonte da organização.

O protesto, com início marcado para as 09:00, que visa "exigir ao Governo respeito pelos cidadãos", é organizado pelo movimento SOS Serra d'Arga, Corema - Associação de Defesa do Património/Movimento de Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, SOS Terras do Cávado, SOS Serra da Cabreira e Em Defesa da Serra da Peneda Soajo.

Segundo o porta-voz do movimento cívico SOS Serra d'Arga, no distrito de Viana do Castelo, Carlos Seixas, a "concentração começa às 09:00 junto ao edifício da Agência Portuguesa do Ambiente - Administração de Região Hidrográfica Norte, situado junto à pousada da juventude e Ponte Eiffel".