Actualidade

Pelo menos oito civis foram mortos na sequência de um ataque aéreo das forças de segurança afegãs durante uma operação militar contra os talibãs na província de Nangarhar, no leste do país, informaram hoje as autoridades do Afeganistão.

"Como resultado do ataque aéreo, infelizmente oito civis, incluindo uma criança, morreram durante uma operação contra os talibãs", confirmaram as autoridades afegãs, à agência noticiosa espanhola Efe.

Nesta operação, nove combatentes do grupo extremista morreram, incluindo um dos comandantes locais, identificado como Khwazak, também conhecido como Abdullah.