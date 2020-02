Actualidade

Os acompanhantes dos doentes que recorram ao serviço de urgência do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, vão, a partir de hoje, ser informados da sua evolução por mensagens de telemóvel ou presencialmente, através do projeto "São João MAIS".

"O São João MAIS é um projeto focado no superior interesse e conforto dos utentes e respetivos acompanhantes, humanizando o serviço e tranquilizando os cidadãos", adiantou hoje à agência Lusa o presidente do conselho de administração do centro hospitalar.

Fernando Araújo frisou que a política de permissão do acompanhante estar junto do doente se mantém, sendo este um serviço complementar e não substitutivo.