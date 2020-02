Actualidade

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho vai disponibilizar, em março, uma consulta de Medicina Sexual, envolvendo várias especialidades médicas, para dar respostas numa área "essencial" e "quebrar tabus", disse hoje à Lusa a médica responsável.

Em conversa com a Lusa, Andrea Quintas, ginecologista e responsável por esta nova consulta, explicou que a sua criação partiu da necessidade de responder a "muitas dúvidas" que as pessoas manifestam nesta área e acabar com a vergonha que ainda têm em falar do assunto.

"Temos de ser nós, profissionais, a abordar as pessoas. Ainda é tabu para muitas, levando-as a não queixarem-se, a não perguntar, a não partilhar os seus problemas", afirmou.