Covid-19

(CORREÇÃO) Tóquio, 15 fev 2020 (Lusa) - A embaixada dos Estados Unidos no Japão afirmou que os norte-americanos a bordo de um navio de cruzeiro em quarentena, devido à epidemia do coronavírus, serão repatriados no domingo para os Estados Unidos num voo fretado.

Cerca de 380 americanos estão a bordo do navio Diamond Princess, que atracou em Yokohama, uma cidade portuária a sudoeste de Tóquio.

