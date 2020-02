Covid-19

O Governo do Japão revelou hoje que foram detetados mais 67 casos de coronavírus a bordo do navio Diamond Princess, elevando para 285 o número de infetados na embarcação.

Citado pela agência AFP, o executivo nipónico indicou que as análises realizadas aos passageiros do navio, que está em quarentena em Yokohama, cidade portuária a sudoeste de Tóquio, detetaram 67 casos com a epidemia.

Também hoje, a embaixada dos Estados Unidos no Japão afirmou que os norte-americanos a bordo deste navio serão repatriados no domingo para os Estados Unidos num voo fretado.