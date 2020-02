Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira à noite que aumentariam os impostos alfandegários em 15% sobre os aviões da Airbus importados da Europa e a empresa já declarou que lamenta a decisão tomada pelos norte-americanos.

O fabricante europeu de aeronaves reagiu hoje à decisão dos Estados Unidos e "lamenta profundamente" que esta tenha sido a decisão do Governo norte-americano.

Para a Airbus, esta decisão "cria mais instabilidade para as companhias aéreas norte-americanas, que já sofrem com a falta de aeronaves", nomeadamente após a proibição dos voos com o avião 737 MAX, do seu concorrente Boeing.