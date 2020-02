Actualidade

O deputado socialista no parlamento da Madeira Paulo Cafôfo apresentou hoje a sua candidatura à liderança do PS/Madeira para "afirmar uma alternativa" política na Região Autónoma.

"Candidato-me à liderança do PS com uma convicção que estou a prestar o meu melhor contributo para afirmar uma alternativa que é capaz de mobilizar os madeirenses e porto-santenses (...) e por um dever de responsabilidade que sinto de não recuar e de manter a esperança (...) numa mudança política que vai acontecer mais cedo do que eles [PSD/CDS] pensam", disse Paulo Cafôfo, no Funchal, na apresentação da sua candidatura, sob o lema "Avançar a Madeira pelas pessoas".

O PS/Madeira tem eleições diretas para eleger o presidente do partido em 09 de maio, sendo esta a primeira candidatura formalizada ao cargo. A nova direção do partido será empossada no congresso marcado para 23 e 24 do mesmo mês.