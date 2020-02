CGTP

Albertina Pena, um dos novos elementos do Conselho Nacional da CGTP, do Bloco de Esquerda, reivindicou hoje um lugar na comissão executiva da intersindical, em igualdade de circunstâncias com as outras sensibilidades políticas.

A sindicalista, que é um dos seis elementos do Bloco de Esquerda no Conselho Nacional da central sindical, falava à Lusa à margem do XIV Congresso da CGTP, que começou na sexta-feira e termina hoje, na Arrentela, Seixal, no distrito de Setúbal.

A dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) é um dos 55 novos membros eleitos na sexta-feira à noite para o Conselho Nacional, que é composto por um total de 147 sindicalistas, dois terços dos quais do PCP e 20 da corrente socialista.