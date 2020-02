CGTP

O secretário-geral cessante da CGTP, Arménio Carlos, foi hoje "completamente surpreendido" pela intenção do primeiro-ministro, António Costa, de propor ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a condecoração do líder sindical.

"Neste momento, quem deve ser condecorado é a CGTP pelos seus 50 anos e pelo contributo que deu para a valorização do trabalho e dos trabalhadores", disse Arménio Carlos à margem do XIV congresso de dois dias da intersindical, que termina hoje na Arrentela, Seixal.

Arménio Carlos, que disse ter sido "completamente surpreendido" pelo anúncio do primeiro-ministro, com quem manteve sempre "um bom relacionamento", não quis para já comentar esta intenção do chefe do Governo, afirmando que não recebeu qualquer proposta nesse sentido.