Um grupo de 25 pessoas concentrou-se hoje à porta da Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, a pedir o fim do aterro de Valongo, devido aos maus cheiros e aos insetos que atraí.

Vestidos com camisolas pretas em que se lia "Unidos pelo fim do aterro no concelho de Valongo" e envergando uma faixa com a mensagem "Sobrado, Diz Não ao Aterro!", os manifestantes aproveitaram uma visita do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, à Lipor, em Gondomar, distrito do Porto, para mostrar o seu descontentamento.

À passagem do governante ouviam-se o som de um bombo e, em sintonia, "Não fiques calado, diz não ao aterro", mas Matos Fernandes não parou.