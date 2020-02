CGTP

O XIV congresso da CGTP aprovou hoje por maioria, no Seixal, o Programa de Ação que vai orientar a central sindical nos próximos quatro anos, com 56 abstenções e um voto contra.

De acordo com o documento, a CGTP vai apostar no próximo quadriénio no reforço do seu aparelho sindical para mobilizar os trabalhadores para a luta por melhores condições de vida e de trabalho e por um novo modelo de desenvolvimento para o país.

Os seus objetivos e reivindicações e a estratégia para os alcançar estão definidos no Programa de Ação, discutido durante dois dias no congresso, que decorreu no Seixal (distrito de Setúbal) sob o lema "Valorizar os Trabalhadores por um Portugal com Futuro".