O ministro do Ambiente revelou hoje que em 28 de fevereiro será feita uma inspeção "decisiva" ao aterro de Valongo, que tem gerado contestação popular, para avaliar se a gestão dos resíduos urbanos está a ser feita corretamente.

"No dia 28 de fevereiro há uma inspeção final, aqui final não quer dizer a última, mas sim muito importante. E se a gestão dos resíduos urbanos não estiver a ser feita como deve ser feita, como tem de ser feita e como é feita nos restantes aterros, será inevitável que pelo menos a parcela dessa licença lhe seja retirada", afirmou Matos Fernandes.

O governante falava durante a inauguração do parque fotovoltaico da Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, em Gondomar, distrito do Porto, depois de ter sido recebido por um grupo de pessoas a pedir o fim do aterro devido aos maus odores e insetos que atraí.