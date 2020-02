Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou hoje que o Governo irá fazer um estudo de procura para todas as linhas de metro e metro-bus que "potencialmente" poderão ser construídas no Grande Porto.

"A Área Metropolitana do Porto [AMP] pediu ao Governo, na sequência do desafio lançado por este para ser a AMP a decidir sobre as linhas de expansão, que a Metro do Porto, que já tem estudos de procura com datas e metodologias diferentes, fizesse um estudo de procura para todas as potenciais linhas que poderão vir a ser potencialmente construídas", referiu, à margem da inauguração do parque fotovoltaico da Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, em Gondomar, distrito do Porto.

Matos Fernandes disse ter acedido ao pedido da AMP, acrescentando que quem tem de se coordenar com as diferentes autarquias que a compõem é a AMP.