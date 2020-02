Covid-19

A diretora-geral de Saúde disse hoje que pode não ser necessário o isolamento voluntário das alunas do Politécnico de Bragança que vão regressar da China e que isso será analisado pelas equipas de saúde do Norte.

"Atendendo ao que sabemos destas alunas, as autoridades de saúde da região Norte vão entrar em contacto com o Politécnico para afinar a estratégia porque pode não ser necessário" o isolamento, afirmou Graça Freitas, em conferência de imprensa, na sede da Direção-Geral de Saúde, em Lisboa, para fazer um ponto de situação do surto do coronavírus Covid-19, detetado na China em dezembro.

A responsável disse que nestes casos é analisada a história das pessoas e o local da China de onde vêm - o grupo que hoje saiu e quarentena em Lisboa tinha vindo de Wuhan, a cidade onde foi identificado o novo coronavírus -, uma vez que "os meios têm de ser proporcionais".