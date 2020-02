Covid-19

A China reportou hoje uma queda nos novos casos de Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, numa altura em que se sabe que a liderança do país estava ciente da potencial gravidade da situação muito antes do alarme ser acionado.

A imprensa estatal publicou no sábado à noite um discurso proferido pelo Presidente chinês, Xi Jinping, em 03 de fevereiro, em que este afirma ter dado instruções sobre como combater o vírus em 07 de janeiro.

A divulgação indica que os líderes do país sabiam sobre a possível gravidade do surto semanas antes de os perigos terem sido divulgados ao público. Apenas no final de janeiro as autoridades revelaram que o vírus podia ser transmito entre seres humanos.