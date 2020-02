Covid-19

A fabricante japonesa de automóveis Toyota Motor decidiu hoje adiar a retoma total das suas operações na China devido ao surto do coronavírus Covid-19, prolongando uma suspensão que vigora desde final de janeiro.

O maior construtor japonês do setor automóvel opera quatro fábricas de montagem na China, que foram temporariamente encerradas para o ano novo chinês, e cuja reabertura foi adiada, devido a problemas no fornecimento de componentes, face ao surto do novo coronavírus.

A Toyota decidiu reabrir três das quatro fábricas, na segunda-feira, mas a operar a meia capacidade, enquanto a quarta, localizada em Chengdu, no oeste da China, pode voltar a operar na próxima semana, explicou hoje um porta-voz da empresa.