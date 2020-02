Actualidade

Pelo menos quatro foguetes atingiram hoje o centro de Bagdad, nomeadamente uma base iraquiana que conta com a presença de tropas da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos da América (EUA), mas sem causar mortos ou danos materiais significativos.

"Quatro foguetes Katiusha atingiram a capital Bagdad. Três deles caíram na Zona Verde [zona protegida militarmente e onde se encontram as embaixadas]", afirmou o Gabinete de Informação de Segurança do Governo do Iraque, de acordo com a agência de notícias EFE.

Segundo a agência de notícias AFP, um foguete caiu nas proximidades da embaixada dos EUA, na Zona Verde.