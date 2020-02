Actualidade

O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse hoje que não acredita que os Estados Unidos entrem em guerra com o seu país, já que isso iria prejudicar a candidatura a reeleição do Presidente Donald Trump, em novembro próximo.

Teerão e Washington estão envolvidos numa escalada de tensão há vários meses, tendo chegado perto de conflito aberto quando, em janeiro, um ataque aéreo norte-americano matou Qassem Soleimani, um importante general iraniano, provocando ataques retaliatórios por parte do Irão.

Hoje, numa conferência de imprensa, o Presidente iraniano disse que, apesar do clima de tensão, Trump sabe que um conflito militar com o Irão "arruinará" as suas hipóteses de vencer as eleições presidenciais do próximo mês de novembro.