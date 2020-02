Síria

O regime sírio recuperou hoje o controlo da cidade de Alepo, continuando a ofensiva contra o movimento 'jihadista' no noroeste do país, segundo organizações internacionais e 'media' estatais.

Alepo é a segunda cidade da Síria e capital de uma região com o seu nome que tinha sido tomada de assalto pelo movimento 'jihadista' do Estado Islâmico, tendo desde então sido alvo de sucessivos ataques por tropas internacionais e do regime do Presidente Bahsar al-Assad.

Os 'media' sírios dizem que o exército governamental conseguiu controlar hoje Alepo, apoiado por ataques aéreos dos aliados russos.