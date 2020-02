Covid-19

Os Estados Unidos procederam hoje ao repatriamento de 380 norte-americanos de quarentena a bordo de um cruzeiro no porto japonês de Yokohama, no qual continuam cerca de três mil pessoas.

Os cidadãos norte-americanos retirados do navio Diamond Princess embarcaram em dois voos 'charter', que partiram às 07:05 (23:05 de domingo em Lisboa) do aeroporto de Haneda, em Tóquio, para onde foram levados em autocarros das Forças de Autodefesa japonesa, de acordo com meios de comunicação japoneses citados pela agência noticiosa EFE.

A embaixada dos Estados Unidos no Japão agradeceu ao Governo de Tóquio e às tropas japonesas a "colaboração e compromisso na proteção do bem-estar dos cidadãos norte-americanos".