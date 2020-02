Actualidade

O Partido Democrático (PD), que controla cinco dos 65 lugares no parlamento timorense, escreveu aos dois maiores partidos a propor um diálogo para resolver a crise em Timor-Leste, disse à Lusa o secretário-geral.

"Enviamos duas cartas, uma para a Fretilin [Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente] e outra para o CNRT [Congresso Nacional da Reconstrução Timorense], para tentar reunir com os dois maiores partidos para ver as perspetivas de como podemos ultrapassar esta crise", disse António da Conceição.

"Nos esforços de promover um entendimento, estes contactos servem para ver até que ponto podemos ter a certeza desse entendimento", explicou.