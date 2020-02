Covid-19

Deputados da Assembleia Legislativa (AL) de Macau do campo pró-democracia disseram à Lusa que as medidas anunciadas pelo Governo para reduzir o impacto económico e social do surto são positivas, mas podem ser insuficientes.

"A série de medidas anunciadas pelo Governo de Macau foi considerada uma resposta rápida e atempada", admitiu à Lusa Au Kam San.

Contudo, o deputado defendeu que o êxito das medidas implementada vai depender se estas, ou os efeitos que produzem, não chegarem atrasadas ao impacto económico e social que já se faz sentir na sociedade de Macau.