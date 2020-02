Actualidade

O Japão anunciou hoje a pior queda em cinco anos no Produto Interno Bruto (PIB), no quarto trimestre de 2019, pressionado pelo aumento dos impostos sobre o consumo e quando enfrenta a ameaça do novo coronavírus.

Uma recessão, que consiste em dois trimestres consecutivos de declínio, parece assim provável devido às repercussões ainda difíceis de medir do surto do coronavírus, designado Covid-19.

O Japão é atualmente o segundo país com mais casos, a seguir à China.