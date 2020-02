Covid-19

As Filipinas anunciaram hoje que vão repatriar 531 tripulantes e sete passageiros filipinos do cruzeiro Diamond Princess, sob quarentena no porto de Yokohama, a sul de Tóquio.

A bordo foram já confirmados 356 casos de contaminação pelo novo coronavírus, designado Covid-19.

O número de filipinos a bordo do cruzeiro infetados pelo novo coronavírus ascende a 27, todos tripulantes, indicou o Departamento de Relações Externas filipino, em comunicado.