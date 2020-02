Actualidade

O Governo de Macau anunciou hoje que a partir de quarta-feira às 00:00 os casinos do território vão poder reabrir as portas, encerradas há cerca de 15 dias, devido à propagação do surto do novo coronavírus na capital mundial do jogo.

O chefe do executivo de Macau determinou, por despacho, que "é levantada a medida excecional a partir das 00:00 de dia 20", disse o secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon.

MIM // PJA