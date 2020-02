Covid-19

Mais 99 casos de infeção pelo novo coronavírus foram confirmados a bordo do navio cruzeiro sob quarentena no porto de Yokohoma, a sul de Tóquio, desde o início do mês, noticiou hoje a imprensa japonesa, citando dados oficiais.

Este número eleva para 454 o número de casos positivos no cruzeiro Diamond Princess, escreve a agência Francesa France Press, adiantando que o Ministério da Saúde não quis confirmar de imediato estes dados.

O Covid-19 já matou 1.770 pessoas na China continental e infetou 70.548.