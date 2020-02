Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje que os todos os trabalhadores não residentes que estiveram na China continental nos últimos 14 dias vão ter de fazer uma quarentena na cidade vizinha de Zhuhai, antes de poderem entrar no território.

A medida entra em vigor a partir de quarta-feira à meia noite, explicaram as autoridades.

A imposição de 14 dias de quarentena é tomada porque, apesar das várias medidas já impostas pelo Governo de Macau para reduzir o fluxo nas fronteiras, no domingo as fronteiras registaram mais de "46 mil entradas e saídas do território", explicou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.