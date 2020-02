Covid-19

Um grupo que representa cerca de 400 motoristas de autocarros entregou hoje uma petição ao chefe do Governo de Macau a pedir ajuda financeira, face à crise que se agravou com o impacto económico do surto do coronavírus Covid-19.

A situação foi descrita como de "quase extrema pobreza" pelo único deputado português na Assembleia Legislativa (AL) de Macau, José Pereira Coutinho, que acompanhou o grupo.

Os profissionais, ligados sobretudo a agências de turismo, mas também de autocarros dos casinos de Macau, falam numa "situação de aflição" que os levaram a solicitar a atribuição "excecional de um subsídio sem juros e a antecipação do subsídio adstrito ao regime de previdência central não obrigatório".