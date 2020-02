Actualidade

O primeiro-ministro manifestou hoje a sua "solidariedade" com Marega e o "repúdio total" por atos racistas contra o futebolista do FCPorto, esperando que "as autoridades ajam como lhes compete" para impedir que voltem a acontecer.

"Todos temos que expressar a solidariedade com ele, repúdio total por este tipo de comportamento e espero que sirva de exemplo para que não se repita em mais nenhum estádio e que agora as autoridades ajam como lhes compete de forma a impedir que nunca mais isto aconteça", afirmou António Costa aos jornalistas, à entrada para uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, em Lisboa.

O chefe do Governo, que já tinha publicado um 'tweet' sobre o assunto, elogiou hoje a "dupla vitória" de Marega no jogo de domingo do Futebol Clube do Porto contra o Vitória de Guimarães.